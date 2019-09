Politica



Martinelli e Testaferrata: “In piazza Santa Maria, caos rifiuti. Da troppo tempo l'isola ecologica è fuori uso"

lunedì, 2 settembre 2019, 15:31

“Piazza Santa Maria: caos rifiuti. Da troppo tempo isola ecologica fuori uso -. Lo dichiarano i consiglieri comunali Marco Martinelli e Simona Testaferrata che su sollecitazione degli abitanti della zona si sono recati sul posto a visionare direttamente la situazione. I cittadini - aggiungono i consiglieri Martinelli e Testaferrata- ci segnalano che da diverso tempo risultano inutilizzabili alcuni bidoni interrati e per questo motivo sono stati inseriti bidoni fuori terra. Quella che doveva essere una situazione provvisoria, legata alla temporalità dei lavori necessari al ripristino di alcuni bidoni, si è trasformata in una totale chiusura dell’isola ecologica interrata con l’improvvisata introduzione di bidoni verdi fuori terra attorno ai quali ogni giorno si verificano accumuli di rifiuti che producono cattivi odori. È grave poi - proseguono- che ancora a metà mattina ( foto scattata alle ore 10.20 di oggi 2 settembre) sia possibile notare rifiuti che fuoriescono dai bidoni con emissione di cattivi odori e l’immagine di un brutto spettacolo per cittadini e turisti che passeggiano sulle mura e visitano la nostra città. Chiediamo- concludono i consiglieri- a Sistema Ambiente di rimediare subito a questa indecenza e ripristinare l’isola ecologica.