Politica



Niente raccolta firme della Lega a Lucca e Capannori: perché?

sabato, 21 settembre 2019, 18:10

A Lucca nel 2017 la Lega prese poco più del 5 per cento e fu causa di sconfitta. A Capannori quest'anno ha preso nello stesso giorno oltre il 40 per cento alle europee dimezzando al 20 per le amministrative. Oggi in tutta Italia si raccolgono firme e anche in provincia di Lucca. perché non nel capoluogo e a Capannori? In queste zone la Lega è talmente messa male come classe dirigente che non riesce nemmeno a organizzare un banchetto? Dove sta la Maniglia? E dove stanno gli altri?