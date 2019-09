Politica



New Delhi, Zucconi (FDI) presenta un’interrogazione al ministro della salute

giovedì, 26 settembre 2019, 17:20

Un caso, quello del batterio New Delhi, che, esploso sul territorio dell'Asl Toscana nord ovest, ha spinto il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, ad interrogare il ministro della salute per mettere in evidenza con quali azioni il ministero intende procedere per affrontare la questione.

“Per la prima volta identificato nel 2008 – esordisce Zucconi – il New Delhi è un enzima prodotto da batteri capaci di distruggere e rendere inefficaci molti tipi di antibiotici che, al tempo della sua prima rilevazione, venne trovato in un cittadino svedese precedentemente ricoverato in India a New Delhi da cui deriva la scelta del nome”.

Il deputato prosegue poi sottolineando come, dopo l’episodio del 2008, più volte lo stesso batterio sia stato riscontrato e registrato in diverse parti d’Europa, ma mai con le attuali concentrazioni tali da spingere il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie a parlare, in un rapporto del 4 giugno, di un “focolaio senza precedenti la cui origine non è stata ancora determinata”.

“La proliferazione di questo batterio sembra aver colpito in particolar modo la parte nord ovest della Toscana – ha sottolineato – in cui, attualmente, i portatori del ceppo batterico ricoverati sono 708. Essi sono individui sani che, però, se si dovessero trovare a contatto con persone fragili e facilmente contagiabili, rischierebbero di far circolare il virus aggravando ulteriormente il fenomeno”.

Secondo un bollettino dell’Agenzia regionale di sanità della regione Toscana del 25 settembre – come riporta l’interrogazione – tra il novembre 2018 e il 22 settembre 2019 i batteri NMD sono stati isolati nel sangue di 102 pazienti ricoverati in Toscana per patologie gravi risultando letali nel 37% dei casi (quasi 40 persone).

“Il proliferare di questa emergenza sanitaria – prosegue il deputato – non trova adeguata divulgazione e informazione nei confronti dei cittadini italiani. A questo si aggiunge il fatto che sembra che la carenza nell’attuazione della profilassi in alcuni ospedali della Versilia e della zona nord della regione Toscana sia aggravata dall’assenza di personale congruo per far sì che la suddetta profilassi sia rispettata. Ciò che si rivendica in molti ospedali, infatti, è un potenziamento delle risorse umane a disposizione. Ad oggi, l’organizzazione infermieristica e Oss dell’area medica è messa a dura prova”.

L’interrogazione conclude ponendo due quesiti al ministro della salute: il primo è se sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare affinché venga bloccata la proliferazione del batterio, garantendo giuste ed efficaci attività di sorveglianza e monitoraggio. Il secondo intende, invece, chiarire se sono state individuate strutture sanitarie apposite, sia a livello nazionale che regionale, volte a contenere e a debellare l’epidemia con particolare riguardo per la Toscana.