Politica



Partiti e civiche di centrodestra: "A ottobre un consiglio comunale straordinario su acquisto e destinazione d'uso del Campo di Marte"

martedì, 24 settembre 2019, 17:25

I gruppi di liste civiche e partiti di centrodestra stanno raccogliendo le firme per indire un consiglio comunale straordinario su acquisto e destinazione d'uso dell'area ex Campo di Marte. "Contiamo di avere le adesioni necessarie entro la fine di questa settimana - si legge in una nota di SìAmoLucca, Lucca in Movimento, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia -. Dopo di che, entro ottobre, dovrà essere convocata la seduta che in base al regolamento chiederemo sia aperta a contributi esterni. Pensiamo non sia piu' rinviabile la discussione sul futuro di questo complesso strategico. L'amministrazione Tambellini, dopo sette anni di governo, non ha ancora dettato una linea perdendosi nei meandri delle divisioni interne al Pd e nascondendosi dietro ad una posizione supina nei confronti della Regione. I ritardi accumulati sono enormi e chiediamo una svolta. Oltretutto c'è una generale sollecitazione dei cittadini e dell'opinione pubblica ad affrontare una questione che è cruciale sia per il futuro della sanità che per l'area su cui insistono gli immobili, un interesse confermato anche dalle recenti mobilitazioni sull'argomento". Partiti e liste civiche di centrodestra insistono poi su un altro aspetto. "E' importante chiamare a intervenire, nella sede istituzionale per eccellenza, tutti coloro che vogliono dare un contributo alla discussione - conclude la nota -. Di fronte ad un'amministrazione che cala le scelte dall'alto, nega il confronto e si arrocca sulle proprie posizioni senza voler ascoltare la gente, il nostro modus operandi è invece l'esatto contrario. Ovvero dare voce al territorio e portare i temi più importanti all'attenzione e alla discussione della città, così come abbiamo fatto in questa prima parte del mandato con altri consigli comunali straordinari, convocati grazie alle forza delle nostre idee e grazie alle nostre firme, nonostante le resistenze del centrosinistra".