Politica



Presunti abusi edilizi, Santini: "Convocherò una commissione controllo e garanzia"

martedì, 3 settembre 2019, 22:34

Il consigliere di minoranza Remo Santini, capogruppo di "SìAmo Lucca", interviene in merito ai presunti abusi edilizi realizzati negli anni all'interno delle scuole comunali chiedendo che si faccia chiarezza.



"Egregio direttore Grandi - esordisce -, ho letto i suoi articoli che denunciano una serie di presunti abusi edilizi realizzati negli anni all'interno delle scuole comunali. Un argomento delicato su cui si deve fare chiarezza, anche perchè si parla della sicurezza degli alunni che frequentano i numerosi plessi citati nella ricostruzione della Gazzetta di Lucca".



"A questo proposito - dichiara - ho chiesto la convocazione della commissione comunale controllo e garanzia, di cui sono presidente, per verificare quale sia la situazione alla luce di quanto contenuto nei resoconti pubblicati dal vostro giornale. Cercare di capire se ci sono dei problemi credo sia doveroso, proprio perché le questioni sollevate toccano centinaia di famiglie e ragazzi. L'ausilio degli organi di informazione è fondamentale da questo punto di vista, in particolare quando aiutano a individuare i temi e a integrare quella che è la nostra attività di verifica sugli atti e sui provvedimenti dell'ente pubblico".



"Spero che la seduta della commissione controllo e garanzia in oggetto - conclude - possa tenersi nel giro di pochi giorni."