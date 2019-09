Politica



Pronta la seconda variazione al programma triennale dei lavori pubblici che sarà portata in consiglio comunale giovedì

lunedì, 16 settembre 2019, 17:07

200 mila euro per i lavori allo stadio Porta Elisa, 84 mila euro per interventi sugli impianti di riscaldamento di tre scuole e 84 mila euro per la rimozione della copertura in eternit di due fabbricati presso l'ex scalo merci alla stazione ferroviaria.

Sono queste, in sintesi, le novità introdotte con la seconda variazione del Programma Triennale dei lavori pubblici, che oggi (16 settembre) è stata portata all'attenzione della commissione, per essere discussa in consiglio comunale giovedì 19 settembre.

"Poiché per la palestra di San Lorenzo a Vaccoli siamo ancora in fase di progettazione, e dunque saranno necessari altri mesi – dichiara l'assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini –, con questa variazione andremo a spostare i 200 mila sullo stadio porta Elisa al fine di ripristinare l'agibilità dell'impianto sportivo per la serie D, opere di carattere strutturale, impiantistico e relative alle torri faro".

I 170 mila euro stanziati dal Decreto Crescita saranno destinati all'edilizia scolastica, con il rifacimento degli impianti di riscaldamento delle scuole dell'infanzia di San Marco, palestra della scuola elementare Giusti e media del Prete di Sant'Anna, mentre 84 mila euro serviranno a bonificare la copertura in eternit di due fabbricati presso l'ex scalo merci alla stazione ferroviaria.

La manovra prevede inoltre di togliere i 3 milioni 900 mila euro che erano destinati al parcheggio e alla piazza pubblica da realizzare nell'area extra Piuss alla Manifattura, in quanto il finanziamento, previsto con altri mezzi, ad oggi non si è concretizzato. Lasciare l'intervento sul Piano Triennale potrebbe peraltro precludere altre manifestazioni a carico dei privati.