San Luca al collasso, i comitati per la sanità accusano

lunedì, 30 settembre 2019, 18:55

I comitati per la sanità di Lucca denunciano le condizioni in cui si trova, alla luce degli ultimi episodi, l'ospedale San Luca e chiedono lumi all'azienda sanitaria locale:

Il comitato punta il dito sulla fragilità di un ospedale costruito a suon di project financing. È una disfatta preannunciata fin dall'inizio dai componenti del Comitato per la Sanità. Concessione al privato, titolare di appalti, per la ristorazione, la sanificazione e la sterilizzazione dei locali e un grande buco di bilancio per rispettare i vincoli di accordo per pagare il suddetto privato nei prossimi 20 anni, da qui un inevitabile riduzione delle risorse umane e strumentali per risparmiare e ridurre il debito derivante dal contratto, ci chiediamo dove sono i controlli da parte dell'Asl sulla gestione dei servizi appaltati. New Dehli, pane ammuffito, preservativo nella mela cotta, stanze di ricovero promiscue, spazi angusti al pronto soccorso. Un encomio va sicuramente a coloro che ci lavorano ma ci chiediamo dove vada a finire la sanità pubblica in Toscana se questi sono i metodi. I comitati chiedono una risposta ben chiara da parte dell'ASL su una migliore gestione di un bene comune; la salute E' di tutti come ricorda l'art. 32 della nostra costituzione.