Scuole, il centrodestra: "Più fondi e subito la mappa della vulnerabilità sismica degli edifici

Altri articoli in Politica

martedì, 10 settembre 2019, 16:28

Il presidente della provincia Luca Menesini ha inviato una lettera al neo ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, che si è insediata proprio in questi giorni al Mit, per chiedere in tempi brevi un incontro sul progetto del nuovo Sistema tangenziale della Piana di Lucca

martedì, 10 settembre 2019, 15:32

L'assessore al sociale del comune di Lucca, Lucia Del Chiaro, lascia l'amministrazione del sindaco Alessandro Tambellini. Del Chiaro era entrata in giunta nel 2017 in quota "Sinistra con". Resterà in carica fino alla nomina del sostituto

martedì, 10 settembre 2019, 12:59

Nessun abuso edilizio nelle scuole lucchesi. È quanto emerso stamani nella seduta della commissione consiliare controllo e garanzia. La seduta era stata richiesta dal presidente Remo Santini a seguito di alcuni articoli apparsi su "La Gazzetta di Lucca"

martedì, 10 settembre 2019, 11:42

Una conferenza per celebrare i cento anni dell'impresa di Fiume. È passato un secolo da quel 12 settembre in cui il poeta soldato, assieme ai suoi legionari, partì da Ronchi per fare trionfalmente ingresso nella città sul golfo del Carnaro.

lunedì, 9 settembre 2019, 16:34

Guardate queste foto, migliaia di cittadini italiani sventolano il tricolore e chiedono ad alta voce di tornare alle urne. Siamo a Roma e già dalle prime ore del mattino, le vie del centro, da piazza Montecitorio a Piazza Venezia, piazza del Popolo, via del Corso e piazza Capranica, è un...

lunedì, 9 settembre 2019, 16:31

Il centrodestra torna a chiedere chiarezza all'amministrazione Tambellini, in particolare all'assessore Raspini e a Sistema Ambiente stessa, sul bando di gara per la fornitura a noleggio a lungo termine di due spazzatrici per oltre 600 mila euro, che ha visto la partecipazione di una sola ditta che poi si è...