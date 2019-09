Politica



SìAmoLucca: "Sesso e molestie dentro e vicino alle sortite delle Mura, il Comune intervenga"

giovedì, 12 settembre 2019, 15:19

"Preservativi, riviste pornografiche, frequentatori sospetti e rischi costanti: le sortite delle Mura sono insicure e il Comune non fa nulla". A denunciarlo sono i consiglieri comunali delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento che per dimostrare la situazione, hanno svolto un reportage fotografico. "In particolare abbiamo fatto un sopralluogo alla sortita della Stazione e a quella di San Frediano - sostengono Cristina Consani, Serena Borselli, Alessandro Di Vito, Enrico Torrini e Remo Santini -. Nella prima si capisce che il luogo è diventato punto di incontro anche per rapporti sessuali, con le pareti che sono imbrattate da immagini hard nonché da scritte a sfondo erotico. Un biglietto da visita davvero poco edificante non solo per i cittadini ma anche per i turisti, che utilizzano molto quel passaggio per raggiungere il centro storico. Mentre per quanto riguarda la sortita San Frediano abbiamo ripetute segnalazioni da parte di chi lavora in città (e la sera deve raggiungere a piedi l'auto nella zona nord esterna alla cerchia urbana) di persone che al passaggio delle donne lanciano apprezzamenti poco edificanti e molestano verbalmente chi si trova a transitare da lì, con sguardi che non rendono tranquilli". I consiglieri delle due liste civiche criticano il Comune e lanciano un appello. "Ma l'amministrazione e gli assessori sono rinchiusi nel palazzo e non si rendono conto di quello che sta accadendo - proseguono gli esponenti dell'opposizione - oppure fanno finta di nulla? Innanzitutto servono più controlli nelle fasce orarie a rischio da parte dei vigili urbani. E poi, dove serve, va fatta una ripulita in quei passaggi dove si trova di tutto, testimonianza diretta di bivacchi e degrado. La giunta deve impegnarsi di più e darsi una svegliata: si aspetta che capiti qualche episodio grave prima di prendere dei provvedimenti?"