Politica



Stadio Porta Elisa, il sindaco: "Va trovata la forma giuridica"

venerdì, 20 settembre 2019, 08:00

di eliseo biancalana

Approvata dal consiglio comunale di Lucca la seconda variazione al programma triennale dei lavori pubblici. Tra gli interventi 200 mila euro per i lavori allo stadio Porta Elisa. Il sindaco ha confermato di aver incontrato imprenditori interessati a intervenire sullo stadio ma "va trovata la forma giuridica".

La variazione è stata presentata dall'assessore Celestino Marchini. La manovra toglie 3 milioni e 900 mila che erano destinati al parcheggio e alla piazza pubblica che avrebbero dovuto sorgere nell'area extra Piuss e Manifattura, mentre destina 200 mila euro ai lavori dello stadio Porta Elisa, 84mila euro per gli impianti di riscaldamento nelle scuole e 84 mila euro per la rimozione dell'eternit da due fabbricati nell'area dell'ex scalo merci. Per quanto riguarda i lavori allo stadio, Marchini ha lamentato la mancata manutenzione da parte di chi ha gestito la struttura.

Sulla questione dello stadio è intervenuto l'assessore allo sport Stefano Ragghianti. A oggi i lavori hanno riguardato il rinforzo dei solai della gradinata (per la quale è stata acquisita la idoneità statica) e della tribuna coperta (per la quale è stata ottenuta un'agibilità parziale per 192 persone), gli impianti elettrici e antincendio. Per le torri faro la certificazione provvisoria vale sei mesi. Lunedì si riunirà la commissione per la vigilanza sul pubblico spettacolo e l'amministrazione punta a ottenere l'agibilità provvisoria che consentirebbe di tenere allo stadio la prossima partita in casa della Lucchese. Ancora da stimare l'entità del valore complessivo degli interventi da realizzare al Porta Elisa per rendere agibile la struttura, ma secondo una prima stima provvisoria sarebbe intorno ai 4 milioni.

Remo Santini (SìAmo Lucca) chiede se l'amministrazione ha controllato che venisse effettuata la manutenzione dello stadio da parte dei passanti gestori. Nicola Buchignani (Fratelli d'Italia) e Fabio Barsanti (CasaPound) hanno posto il problema di trovare nuove soluzioni per adeguare lo stadio alle esigenze calcistiche della Lucchese. Massimiliano Bindocci (M5S) ha criticato la gestione delle opere pubbliche da parte dell'amministrazione, lamentando la mancanza di visione.

Marco Martinell (Forza Italia) ha chiesto al sindaco di riferire sul suo incontro con alcune società private interessate a intervenire sullo stadio. Il sindaco ha confermato l'incontro con gli imprenditori a cui ha detto di essere contrario a introdurre "elementi concorrenziali con altri ambiti" ma di essere aperto a interventi che servano ad "adattare alla contemporaneità" lo stadio. "Va cercata la forma giuridica" ha detto il sindaco. L'intervento del primo cittadino ha suscitato le critiche della consigliera Donatella Buonriposi (Lei Lucca) che ha chiesto di non scaricare sulle passate amministrazioni la responsabilità dei problemi attuali.