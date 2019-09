Politica



Teoria Gender, vade retro Satana

giovedì, 5 settembre 2019, 23:52

Il Popolo della Famiglia di Lucca apprende con preoccupazione che la città di Lucca ospita in questi giorni, a Palazzo Ducale, il convegno internazionale "From gender dysphoria to surgical circular economy: an expert meeting" che prevede anche sessioni di chirurgia live dalle sale operatorie dell'azienda ospedaliero-universitaria pisana.

Purtroppo - è scritto nella nota a firma Ilaria Giurlani - non si tratta solo di aver messo a disposizione i locali del bellissimo Palazzo Ducale, ma si scopre che la Provincia di Lucca ha concesso un contributo (ed in pratica quindi ha elargito dei soldi per questo meeting...). Sappiamo da tempo che la nostra provincia, con il suo presidente Luca Menesini, è molto all'avanguardia per quanto riguarda i temi trattati dal convegno, però ci indispettiamo molto del fatto che, non solo si voglia assecondare l'ideologia gender in tutti i modi possibili, soprattutto tra i più giovani, fin addirittura dagli asili nido, ma che si mettano a disposizione di questo diktat delle lobby LGBTQ molte risorse economiche, che così vanno a mancare per le tante esigenze, ben più importanti, anzi primarie, del nostro territorio provinciale.

Apprendiamo, inoltre, che il convegno sarà l'occasione per incontrare specialisti provenienti da tutto il mondo e per affrontare tutti gli aspetti che interessano la disforia di genere: si andrà dai temi sociali, a quelli psichiatrici e psicologici, endocrinologici e chirurgici e che, oltretutto, questo convegno introduce anche un tema nuovo nell'ambito della disforia di genere, cioè la possibilità di recuperare e conservare i tessuti ricavati da pazienti affetti da disforia di genere e sottoposti a intervento chirurgico.

È stata infatti ipotizzata la possibilità di riutilizzare questi tessuti su pazienti affetti da altre patologie difficilmente curabili con l'impiego di risorse artificiali. Si tratterebbe quindi di una sorta di economia circolare, in cui i tessuti sarebbero conservati in apposite banche. Ci meraviglia che, nella suddetta descrizione appresa da giornali locali, si parli di queste persone come di pazienti affetti da una patologia...non so se le stesse persone gradiranno molto questa definizione. Comunque ci preme ricordare, a tale scopo, che, come emerso da un maxi-studio, a firma italiana, i cui risultati sono stati pubblicati dalla rivista Science lo scorso ottobre, non esiste un singolo 'gene gay', ma migliaia di varianti genetiche associate al tratto, ognuna con piccoli effetti che contribuiscono in modo limitato rispetto all'influenza dell'ambiente e della cultura a determinare l'omosessualità.