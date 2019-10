Politica



Acquedotto, approvata mozione 5 Stelle

martedì, 15 ottobre 2019, 23:47

Il consiglio comunale di Lucca ha approvato all'unanimità una mozione d'indirizzo, presentata dal consigliere Massimiliano Bindocci (M5S), contro le diseguaglianze presenti nell'ambito delle tariffe del servizio di fognatura.



Nella mozione il consigliere constata che la mancanza della rete idrica è una "penalizzazione notevole" che crea diseguaglianze tra coloro che possono beneficiare dell'acquedotto pubblico e coloro che non ne hanno la possibilità. Questo anche considerato che le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione sono attualmente calcolate moltiplicando il numero dei componenti del nucleo familiare per il consumo annuo per abitante.



La mozione chiede quindi al sindaco di impegnare il gestore Geal a provvedere all'installazione gratuita di contatori di estrazione acqua al fine di ottenere tariffe più in linea con quanto effettivamente consumato.



E.B.