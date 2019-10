Politica



Acquedotto, Barsanti: "Situazione grottesca: Comune e Sistema Ambiente negligenti"

venerdì, 4 ottobre 2019, 15:15

"I rifiuti ai campi dell'acquedotto aspettano ancora l'intervento di Comune e Sistema Ambiente", è questa la denuncia del consigliere comunale Fabio Barsanti. "Oltre due mesi fa CasaPound ha operato una pulizia dell'area, mettendo inoltre in sicurezza dell'amianto abbandonato ai margini del parco frequentato anche da famiglie. E' stato richiesto l'intervento di Sistema Ambiente per raccogliere gli sfalci d'erba e gli altri rifiuti trovati nell'area, ma la stessa si è rifiutata, tirando in ballo presunti "custodi", che ne sarebbero stati responsabili".

"Uno scambio di mail con Sistema Ambiente - continua Barsanti - ha chiarito invece come il responsabile dell'area fosse il Comune di Lucca e quindi, per stessa ammissione di Sistema Ambiente, stia a lei intervenire per smaltire i rifiuti. Ma nonostante i molti solleciti tutto è come prima, compreso l'eternit che solo grazie a CasaPound è stato messo in condizione di non nuocere alla salute. Ma andrà comunque rimosso dall'area".

"Sto leggendo sui giornali dei grandi progetti di pulizia per la città - conclude Barsanti - ma mi domando come si faccia a lasciare una situazione simile all'acquedotto. Probabilmente la campagna elettorale dell'assessore Raspini è già iniziata, e ciò che non porta direttamente voti diventa semplicemente invisibile".