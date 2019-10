Politica



Ai cimiteri si installano le bacheche per i fogli mortuari

mercoledì, 30 ottobre 2019, 11:47

Installata al cimitero urbano di Sant'Anna una delle nove bacheche che Lucca Holding Servizi, in collaborazione con il Comune di Lucca, provvederà a collocare nei cimiteri per riqualificare l’area e rendere più decoroso e ordinato il servizio affissionale in questi luoghi. Le nuove bacheche infatti – altre due sono state collocate al cimitero di San Vito e a quello della SS.Annunziata - saranno dedicate sia all’affissione degli annunci funebri, che fino ad oggi venivano posti sui muri perimetrali dei cimiteri, sia alle comunicazioni istituzionali.

Al momento sono nove i cimiteri che saranno interessati dalle installazioni ma la volontà è quella di estendere l'iniziativa a tutti i luoghi destinati alla sepoltura e, per inaugurare questa serie di iniziative, oggi si sono recati al cimitero di S.Anna l'assessore ai Lavori Pubblici Celestino Marchini, Massimo Saponaro direttore per Lucca Holding Servizi insieme alla responsabile del settore Pubblicità e Affissione di LHS Ilaria Nesti e a Marco Rugani e Francesca Zardetto sempre di Lucca Holding Servizi.

Le bacheche saranno realizzate in due formati: 100x140 cm, che potranno contenere 4 annunci, per i cimiteri più grandi e 70x100 cm per due annunci, per quelli più piccoli; riporteranno una cimasa identificativa con il numero dell’impianto e i loghi del Comune e di Lucca Holding Servizi.

I 9 cimiteri interessati dalla prima tranche sono quelli di: S. Anna, S. Vito, SS. Annunziata, Nave, S. Angelo in Campo, S. Lorenzo a Vaccoli, S. Cassiano a Vico, S. Cassiano di Moriano e S. Michele di Moriano.