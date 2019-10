Politica



Tambellini: “Allarme ingiustificato su New Delhi all'ospedale San Luca”

venerdì, 25 ottobre 2019, 14:18

Dopo le dichiarazioni del sindacato Nursind di ieri (24 ottobre), sulla presenza di molti casi di pazienti positivi ai nuovi “superbatteri” all'ospedale San Luca, il sindaco, attraverso la consigliera delegata alla sanità Cristina Petretti, ha chiesto informazioni più circostanziate all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, e in particolare alla responsabile del presidio ospedaliero Michela Maielli.

“L'ospedale San Luca non presenta alcuna situazione di allarme relativamente al batterio cosiddetto New Delhi – spiega Tambellini – e, come illustrato correttamente dall'azienda, applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione sulle infezioni correlate all’assistenza ospedaliera. Questa attività è fondamentale proprio per monitorare e contrastare l'eventuale diffusione di questo batterio, ma non soltanto di questo. E' importante che i cittadini e gli utenti dell'ospedale abbiano informazioni corrette su questi aspetti che, se comunicati in maniera fuorviante, rischiano di generare un allarme che, allo stato dei fatti, è ingiustificato”.

“E' indubbio – prosegue Tambellini – che questa importante azione di prevenzione comporti un sovraccarico lavorativo da parte degli operatori addetti all'assistenza. Invito pertanto l'azienda a supportare adeguatamente gli organici, in modo che sia possibile lavorare in serenità, condizione necessaria per fornire il migliore servizio ai cittadini utenti dell'ospedale”.

“Invito d'altra parte – conclude il sindaco – tutti i soggetti che affrontano questo delicato tema a utilizzare i termini appropriati, proprio per rispetto nei confronti di tutte le persone che all'ospedale sono ricoverate o che vi si recano per accudire i propri cari”.