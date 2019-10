Politica



Amministrazione a caccia di parcheggi

lunedì, 7 ottobre 2019, 16:34

di Eliseo Biancalana

Lucca ha "fame di parcheggi". Ne è consapevole l'assessore alla mobilità Gabriele Bove, intervenuto oggi in commissione lavori pubblici per esporre il quadro conoscitivo del nuovo piano della mobilità e della sosta in centro storico.

"Un tema caldo, per non dire caldissimo" ha ammesso l'assessore, protagonista nelle scorse settimane di un'aspra polemica con la Confcommercio con la quale è intanto ripreso il dialogo.

A quanto riferito dall'assessore, per i nuovi parcheggi l'amministrazione guarda a piazzale Risorgimento e all'area fuori porta Santa Maria. Dentro le Mura potrebbero essere utilizzati l'edificio davanti all'ex tribunale e l'ex istituto Giorgi. In sede di piano operativo verrà inoltre fatto un censimento dei piani terra per verificare la possibilità di consentire alcuni parcheggi privati in città. La giunta si propone inoltre di incentivare il parcheggio al Carducci e al Palatucci, mentre l'assessore ha escluso la possibilità di usare la Caserma Mazzini, ipotesi proposta dal consigliere Nicola Buchignani (FdI).

Per quanto riguarda i posti per i residenti, Bove ha sottolineato il gap tra gli stalli gialli a disposizione (1627) con i permessi (oltre 4mila). Parlando degli stalli blu (952), ha spiegato che l'amministrazione vuole "agevolare il ricambio" dei veicoli e in quest'ottica va anche letto l'aumento delle tariffe avvenuto nei mesi scorsi. È invece da considerarsi ritirata l'ipotesi di consentire ai residenti l'uso degli stalli blu e anche la possibilità di installare nuovi varchi è per ora messa da parte. Bove ha inoltre detto che l'amministrazione vuole pedonalizzare piazza Santa Maria, salvaguardando però i parcheggi.

Fabio Barsanti (CasaPound) ha proposto di rimettere la sbarra ai parcheggi Carducci e Palatucci e Bove ha replicato che l'amministrazione sta valutando la possibilità per il Carducci. Massimiliano Bindocci (M5S) ha chiesto più coraggio sul trasporto pubblico locale. "L'automobile non deve essere il centro principale" ha sostenuto.