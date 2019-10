Politica



Baccini porta "Italia Viva" a Lucca

sabato, 19 ottobre 2019, 18:51

Sta per nascere anche a Lucca un comitato locale di Italia Viva, il partito politico fondato dall'ex presidente del consiglio Matteo Renzi. A prendere l'iniziativa sul territorio è Alberto Baccini, ex primo cittadino di Porcari.



"Con alcuni amici stiamo organizzando un comitato a Lucca e Piana del nuovo movimento politico Italia Viva" ha reso noto Baccini, che ha lasciato il Pd ad agosto del 2018, ben prima che lo facesse Renzi.



A differenza di molti (ormai ex) "renziani" lucchesi, Baccini ha quindi deciso di seguire il senatore di Rignano nel nuovo soggetto politico.



E.B.