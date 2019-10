Politica



Barsanti denuncia: "Pericoli al parcheggio sopraelevato della manifattura"

mercoledì, 9 ottobre 2019, 09:49

"In Consiglio comunale ho raccomandato all'Amministrazione di intervenire nella zona della manifattura. Precisamente nel parcheggio sopraelevato da cui si accede dal Cittadella. Sono presenti infatti situazioni di pericolo per le persone e per le auto. Ci sono vetri rotti e locali aperti e incustoditi, oltre che il malfunzionamento del semaforo che regola l'accesso al parcheggio". A denunciarlo è il consigliere comunale Fabio Barsanti.

"La manifattura è una ferita aperta nel cuore della città. Un luogo con un potenziale enorme che, a causa di troppi imprevisti e di poca capacità politica, versa ancora in abbandono. Il minimo sarebbe allora metterlo in sicurezza, invece proprio nella zona del parcheggio sopraelevato, fruibile agli utenti, ci sono finestre rotte e locali accessibili a chiunque. Si tratta di un doppio pericolo: sia che qualcuno si faccia male con i vetri, sia che qualcuno entri o si installi all'interno dei locali".

"A questo - continua Barsanti - si aggiunge il fatto che il semaforo che regola l'accesso dalla strada che porta al parcheggio sopraelevato, non funzionava. Questo rende pericolosa la circolazione e possibile lo scontro fra le auto in entrata e in uscita. Entrambe infatti avvengono attraverso un'unica strada, a senso unico, con una curva a gomito e quindi in situazione di scarsa visibilità".