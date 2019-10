Barsanti incontra i cittadini: domani sera al Circolo del Piaggione

Altri articoli in Politica

mercoledì, 9 ottobre 2019, 18:40

Lo annuncia il consigliere comunale di SìAmoLucca, Alessandro Di Vito, rimasto in aula fino alle 2 della notte insieme ai colleghi Remo Santini, Serena Borselli e Enrico Torrini per cercare di convincere la giunta e il Pd

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:23

Progetto Ventaglio: più di 100 giornate di lavoro su tutto il territorio. Puliti parchi, strade e griglie stradali, nuove tinteggiature e cura del verde. Il sindaco Alessandro Tambellini oggi in visita alle squadre a lavoro a Ponte a Moriano

mercoledì, 9 ottobre 2019, 09:49

"In Consiglio comunale ho raccomandato all'Amministrazione di intervenire nella zona della manifattura. Precisamente nel parcheggio sopraelevato da cui si accede dal Cittadella. Sono presenti infatti situazioni di pericolo per le persone e per le auto. Ci sono vetri rotti e locali aperti e incustoditi, oltre che il malfunzionamento del semaforo...

mercoledì, 9 ottobre 2019, 09:49

Raro che la Sinistra se la prenda con gli organismi sovranazionali e, in particolare, con l'Unione Europea: è bastato, però, che nazismo e comunismo venissero equiparati per scatenare la protesta del sindacato ex comunista

mercoledì, 9 ottobre 2019, 06:35

La maggioranza di centrosinistra tira dritto sulla volontà di realizzare una piazza coperta nell'area Gesam a San Concordio ma apre a modifiche per tutelare gli insediamenti storici e archeologici che vi sono presenti

martedì, 8 ottobre 2019, 23:59

La maggioranza di centrosinistra sinistra ha respinto la mozione di Forza Italia che chiedeva di risolvere ogni forma di collaborazione con la rete nazionale che riunisce le pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, perché accusata di diffondere l'ideologia gender