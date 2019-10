Politica



"Basta bivacchi di extracomunitari sugli spalti"

sabato, 5 ottobre 2019, 18:14

"Basta bivacchi di extracomunitari sugli spalti". La denuncia arriva dal consigliere Marco Martinelli che su sollecitazione di diversi cittadini ha fatto un sopralluogo nella zona degli spalti delle mura in prossimità della sortita San Frediano ( foto).

"Sarà un caso - aggiunge Martinelli - ma dopo l'uscita dal governo di Matteo Salvini sono ripresi in grande spolvero anche qua a Lucca i bivacchi di extracomunitari. Ogni giorno cittadini ci segnalano il formarsi di capannelli di migranti che per lungo tempo stazionano in questa area e in diversi casi finiscono anche con l'ubriacarsi".

"Questa situazione genera paura in particolare nelle donne - aggiunge Martinelli- che attraversano gli spalti delle mura per entrare o uscire dal centro storico. È evidente il risultato della politica finto-buonista di sinistra portata avanti dall'amministrazione Tambellini che negli anni ha ingenerato un clima di insicurezza anche nella nostra realtà. È assolutamente necessario che l'amministrazione Tambellini si attivi affinché non ci siano discriminazioni verso i nostri concittadini e ci sia libertà e la sicurezza di poter far passeggiare i nostri figli sugli spalti delle mura. Ringrazio la Polizia municipale che a seguito della mia segnalazione mi ha assicurato un'immediata attenzione alla situazione".

"Un monitoraggio più assiduo - conclude Martinelli - servirebbe anche a capire se le persone identificate siano tra quelle ospitate dalle cooperative che percepiscono denaro dallo Stato per accogliere i migranti e che dovrebbero quindi responsabilmente e umanamente occuparsi dell'organizzazione della quotidianità dei loro ospiti anziché lasciarli senza controllo per gran parte della giornata".