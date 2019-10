Politica



“Basta bivacchi di immigrati in città”

martedì, 15 ottobre 2019, 23:20

“Basta bivacchi di immigrati in città”. È andato giù duro Marco Martinelli durante il consiglio comunale di questa sera (15 ottobre) che ha nuovamente denunciato esplicitamente il “formarsi di capannelli di immigrati sia sugli spalti delle mura che in centro storico che si ubriacano con fiumi di birra creando un clima di insicurezza per le persone che vi transitano vicino”.

Nei giorni scorsi- aggiunge Martinelli- ho svolto personalmente un sopralluogo sugli spalti delle mura per raggiungere la sortita San Frediano ed ho direttamente constatato quanto segnalato da diversi cittadini trovandomi di fronte un gruppo di immigrati con bottiglie di birra in mano e già nel primo pomeriggio palesemente ubriachi. L’amministrazione Tambellini - ha proseguito Martinelli- è complice di questa situazione perché fa finta di niente e non interviene nonostante le diverse segnalazioni dei cittadini lucchesi in particolare da persone anziane e donne.