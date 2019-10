Politica



Battistini: "Sì a una targa per Vincenzo Lunardi"

martedì, 8 ottobre 2019, 22:11

di eliseo biancalana

Il presidente del consiglio comunale di Lucca Francesco Battistini si dice a favore dell'installazione di una targa in memoria del grande aviatore lucchese Vincenzo Lunardi, come proposto dall'associazione Vincenzo Lunardi Lucca Baloon Club.



Il presidente del consiglio comunale ha risposto a un'interrogazione del consigliere Fabio Barsanti (Casapound). Barsanti ha ricordato che l'associazione Vincenzo Lunardi Lucca Baloon Club aveva inviato una lettera di invito al presidente del consiglio comunale in occasione delle celebrazioni in Portogallo in cui veniva ricordato il grande aviatore. Il presidente non aveva però risposto all'invito ricevuto dal fondatore dell'associazione Massimo Raffanti.



Battistini ha replicato di aver chiara l'importanza della figura di Vincenzo Lunardi ma per scelta di metodo non fa viaggi istituzionali all'estero a spese del comune. Il presidente si è inoltre detto a favore di una targa in memoria dell'aviatore nel "prato del marchese" che si trova dietro alla Cavallerizza. "Sono disponibile ad attivare tutte le procedure per mettere questa targa" ha detto il presidente.