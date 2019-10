Politica



Bindocci (M5S): "Preservativo nella mela cotta. Cui prodest?"

mercoledì, 2 ottobre 2019, 15:57

"È evidente che il mondo degli appalti gestiti da privati come quello dell'ospedale crea un giro di interessi importante in cui non ci sono nelle assegnazioni obblighi di gara e trasparenza come negli appalti pubblici". A dichiararlo è il consigliere comunale Massimiliano Bindocci (M5S).



"Negli ultimi tempi - scrive il consigliere - si sono verificati episodi anomali, quello del preservativo aperto servito mela cotta sicuramente fa notizia, ma anche certe pressioni anomale sul personale delle pulizie. Questi episodi fanno pensare a delle strategie, cui prodest, si chiedevano i latini.. Ho incontrato a margine di un'altra riunione , la direzione della ditta Pellegrini della mensa dell'ospedale di Lucca ed ho parlato condiverse persone che operano a mensa in questi giorni. Aver automatizzato con dei robot certe procedure le rende meno controllabili è più esposte al sabotaggio, e le rivalità tra ditte o le scelte fatte hanno ripercussioni economiche".



"Benché con quella azienda abbia avuto anche scontri, una volta finimmo addirittura in prefettura - prosegue Bindocci -, credo che questo episodio non dipenda da negligenze aziendali, e men che mai dal personale della ditta. La risposta organizzativa migliore, oltre le indagini, è di fare in futuro gare trasparenti, evitando logiche da massimo ribasso anche se rravestite da offerta più vantaggiosa, nella assegnazione del servizio e prevedere un sistema chiaro di penali per fatti imputabili e di prevedere procedure che consentano la tracciabilità e la presenza umana in ogni passaggio, anche se costa..."



"Gli appalti sono sicuramente oggetto dell'interesse di molti, ma dobbiamo salvaguardare il servizio pubblico, i pazienti e chi ci lavora evitando di prestare il fianco a chi vuol creare casi per altre finalità" conclude il consigliere.