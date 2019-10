Borselli e Di Vito alla manifestazione del centrodestra a Roma per SìAmoLucca

Altri articoli in Politica

venerdì, 18 ottobre 2019, 16:42

Marco Santi Guerrieri, presidente della libera associazione di cittadini "Lucca Ti Voglio Bene" interviene sulla questione parcheggi di Via Nottolini

venerdì, 18 ottobre 2019, 14:59

La lista civica SiAmoLucca aderisce alla manifestazione di Roma prevista per domani, a cui saranno presenti tutti i partiti di centrodestra, in coerenza con la stretta alleanza siglata a livello locale per le elezioni a sindaco nel 2017 e che ancora prosegue con slancio

giovedì, 17 ottobre 2019, 19:02

L'assessore al commercio e alle attività produttive del comune di Lucca Valentina Mercanti sorpresa a 'schioccare', letteralmente, un bacio sulla guancia dell'(ir)responsabile direttore della Gazzetta di Lucca. Scandalo a palazzo dei Bradipi

giovedì, 17 ottobre 2019, 16:46

Lucca rientra fa i 10 Comuni che beneficiano di risorse da parte della Regione Toscana nell'ambito del bando per l'emergenza abitativa. Verranno assegnati attraverso il nuovo bando, in pubblicazione dal 23 ottobre

giovedì, 17 ottobre 2019, 16:29

"Gli organizzatori del Mercato del Riuso al Foro Boario non si attengono alle regole, ma il Comune si volta dall'altra parte come fa spesso. Perché se applicasse alla lettera la concessione, visto che non è stata rispettata, dovrebbe revocare l'assegnazione dello spazio".

giovedì, 17 ottobre 2019, 08:49

“Finalmente su Palazzo Santini sventola il vessillo corretto del comune di Lucca”. A farlo notare il gruppo Per Lucca e i suoi paesi che, dopo aver atteso a lungo l’utilizzo della bandiera corretta sulla sede del consiglio comunale, ora punta all’apposizione di quella della libertà sulla sede comunale