"Censura" a Barsanti, niente solidarietà dal centrosinistra

Altri articoli in Politica

martedì, 29 ottobre 2019, 22:13

Via libera all'unanimità dal consiglio comunale di Lucca alla mozione del consigliere Gabriele Olivati (Lucca Civica) e all'emendamento del consigliere Massimiliano Bindocci (M5S) che chiedono all'amministrazione comunale di impegnarsi per ridurre l'uso della plastica monouso

lunedì, 28 ottobre 2019, 20:46

Saranno anche Fratelli d'Italia, ma non sono, sicuramente, fratelli di Lucca. Marco Chiari, infatti, ha querelato per diffamazione il collega e compagno, pardon camerata di partito Massimiliano Simoni

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:21

"L'unica cosa da segnare in rosso oggi è la data sul calendario. La grande vittoria del centrodestra in Umbria ha spazzato finalmente via cinquant'anni di malgoverno della sinistra"

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:16

Vittorio Fantozzi, ex sindaco di Montecarlo e attualmente dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, interviene sulla politica in Lucchesia in vista delle elezioni regionali e dopo la vittoria del centrodestra in Umbria

lunedì, 28 ottobre 2019, 15:44

C'era tanta gente, l'altro pomeriggio nella sede del Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED), in via Sant'Andrea, dove si è tenuta la prima delle tre assemblee pubbliche promosse dall'amministrazione comunale e da Sistema Ambiente

lunedì, 28 ottobre 2019, 15:44

"Le rassicurazioni del sindaco Tambellini sull'ospedale San Luca, quando afferma che non presenta alcuna situazione di allarme relativamente al batterio cosiddetto New Delhi, non ci convincono affatto, considerata la sua assoluta ignoranza in campo sanitario e la "zero" competenza". A sottolinearlo sono i consiglieri comunali di SìAmoLucca