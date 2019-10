Politica



Centrodestra: "Centro in mano a bande di malviventi anche di giorno, servono presìdi fissi"

sabato, 12 ottobre 2019, 16:46

"A Lucca ormai il problema sicurezza non riguarda più solo la sera, ma anche il pieno giorno. In particolare ci sono zone del centro storico in mano a bande di giovani stranieri e italiani che creano continue tensioni". A denunciarlo sono i gruppi consiliari di partiti e lista civica di centrodestra.



"L'ultima vicenda che ci viene segnalata è legata alla zona compresa tra Via Calderia, Piazza San Michele, via S.Paolino e Vicolo della Cervia - spiegano gli esponenti dell'opposizione -. Questi teppisti, spesso totalmente ubriachi, molestano le persone, si picchiano e probabilmente sono protagonisti di altri episodi di microcriminalità. Bevono rifornendosi ai tanti market spuntati come funghi in quell'area, a dimostrazione che spesso si punta il dito contro i pubblici esercizi che evidentemente sono invece l'ultimo anello della catena. Anzi molti esercenti sono esasperati per questo clima fuori controllo".



In questi giorni in Via Calderia è scoppiata anche una rissa di pomeriggio, i cui protagonisti si sono dileguati solo quando hanno sentito l'avvicinarsi della pattuglia della Questura. Ringraziamo gli uomini e le donne delle nostre Forze dell'ordine che ogni giorno sono sempre al fianco dei cittadini".



"L'amministrazione comunale è invece sorda e sottovaluta il problema - prosegue la nota - e riteniamo sia per questo motivo il principale responsabile del clima di insicurezza presente nel centro cittadino visto che molte persone ci riferiscono che sia sempre il solito gruppetto di persone che sta creando problemi".



Intanto partiti e lista civica di centrodestra fanno una proposta operativa. "È giunto il momento di cambiare totalmente registro - concludono i gruppi consiliari -. Per evitare che il centro storico sia sempre piu' abbandonato a se stesso sia di notte che nelle ore pomeridiane come purtroppo sta avvenendo, riteniamo sia giunto il momento di istituire dei presìdi fissi nelle zone a rischio, proprio per scoraggiare la presenza di queste bande. Che, sentendosi indisturbate e padrone, potrebbero moltiplicarsi e spostarsi in altre zone".