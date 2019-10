Politica



Cile, il ritorno degli... Inti-Illimani

giovedì, 24 ottobre 2019, 20:53

di alessandro sesti

La vignetta di Alessandro Sesti riporta alla mente un triste periodo della storia del Cile, all'epoca del colpo di stato contro Salvador Allende. Oggi, nell'indifferenza generale, si contano numerosi morti a seguito delle proteste di piazza contro il rincaro dei servizi di trasporto e non solo. Il presidente cileno ha chiesto scusa. All'epoca il Cile visse una delle pagine più drammatiche della sua storia e gli Inti-Illimani ebbero un successo musicale incredibile girando l'Europa e, in particolare, l'Italia, per cantare la resistenza del popolo cileno contro la dittatura.