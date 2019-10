Politica



Consiglio, ok al consolidato ma è polemica

martedì, 15 ottobre 2019, 23:12

di eliseo biancalana

Via libera dal consiglio comunale di Lucca al rendiconto consolidato comune di Lucca e istituzione Opera delle Mura e al bilancio consolidato del gruppo comune di Lucca. Opposizioni all'attacco sui conti del comune, bilancio del Teatro del Giglio, gestione delle casermette e delle partecipate.

La discussione del rendiconto comune di Lucca e Opera delle Mura offre l'occasione a Marco Martinelli (Forza Italia) per chiedere spiegazioni sulla gestione delle casermette delle Mura. In particolare il capogruppo azzurro ha chiesto chiarimenti su quella davanti al caffè San Colombano, dove è presente un'attività legata al commercio equo e solidale. Il vicesindaco Giovanni Lemucchi ha difeso la scelta di fare un bando per le casermette, sostenendo che prima "era un far west, le casermette erano considerate un bene personale". Il vicesindaco ha inoltre detto che l'amministrazione sta nuovamente rivedendo i criteri di assegnazione e che il tema sarà portato a breve in commissione.

Secondo il vicesindaco dal bilancio consolidato viene "una fotografia che trova l'ente in salute", anche se c'è il dato negativo del Teatro del Giglio, il cui bilancio verrà portato in consiglio. Totalmente critico il giudizio di Giovanni Minniti (Lega) che ha invece parlato di "discrasie" e di "valori preoccupanti". Le critiche del capogruppo leghista sono state respinte da Chiara Martini (Pd) e Claudio Cantini (Lucca Civica), mentre Lemucchi ha sottolineato che la bontà del consolidato è stata certificata anche dalla società Ernst&Young.

Da Fabio Barsanti (Casapound) è arrivata la richiesta di portare la situazione del Giglio in consiglio, mentre Massimiliano Bindocci (M5S) ha sostenuto che dal bilancio consolidato emergono "anomalie" nella gestione delle partecipate. "Se ci sono anomalie dimostratele" ha replicato il sindaco Alessandro Tambellini.