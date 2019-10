Politica



Crepa sul Brennero, il sindaco: "A gennaio i lavori"

martedì, 15 ottobre 2019, 18:01

di eliseo biancalana

Partiranno a gennaio del 2020 i lavori per riparare la crepa lungo la via del Brennero in località San Michele in Escheto. Lo ha annunciato il sindaco Alessandro Tambelini in consiglio comunale. Dal primo cittadino è arrivato inoltre un monito affinché i cittadini collaborino a un corretto svolgimento della raccolta differenziata.

A chiedere chiarimenti sullo stato dei lavori lungo la via del Brennero è stato Enrico Torrini (SìAmo Lucca). Il consigliere ha sottolineato il disagio sopportato dagli automobilisti per il senso unico alternato e ha lamentato l'assenza di una segnaletica che indirizzi il traffico verso altre strade utili a raggiungere Guamo. "Sappiamo bene dei disagio sulla via del Brennero, quello è un danno serio" ha replicato il sindaco. "Mi è stato assicurato che i lavori partiranno a gennaio" ha detto inoltre il sindaco, che si è detto disponibile a raccogliere la segnalazione di Torrini sulla segnaletica.

Il sindaco ha anche preso nota della segnalazione del consigliere Nicola Buchignani (Fratelli d'Italia) che ha denunciato nuovi episodi di abbandono dei rifiuti a Fagnano. "L'abbandono dei rifiuti è una questione gravissima" ha ammesso il sindaco, che ha ammonito: "La cura della città parte in primo luogo da coloro che la vivono".