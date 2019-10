Politica



Di Vito (SìAmoLucca) "Su San Concordio respinta nostra proposta di un tavolo con i cittadini per cambiare il progetto"

mercoledì, 9 ottobre 2019, 18:40

"La maggioranza di centrosinistra, compatta, ha bocciato la modifica del progetto "Piazza Coperta" a San Concordio, insieme alla richiesta che una piccolissima parte dei 6.300.000 euro di finanziamento ottenuto per l'area ex-Gesam fossero dedicati a completare l'indagine archeologica e ad eseguire gli scavi nel bacino del Porto. Parere negativo anche a due emendamenti integrativi da noi proposti, che avrebbero consentito una maggior apertura dell'amministrazione verso i cittadini e una partecipazione attiva del Comitato ad eventuali modifiche progettuali". Lo annuncia il consigliere comunale di SìAmoLucca, Alessandro Di Vito, rimasto in aula fino alle 2 della notte insieme ai colleghi Remo Santini, Serena Borselli e Enrico Torrini per cercare di convincere la giunta e il Pd.



"Una mozione che non rappresentava altro che la proposta di Clara Mei, presidente dell'Associazione "Amici del Porto della Formica" e avanzata nel Consiglio Straordinario del 31 luglio scorso - aggiunge -. Il primo emendamento riguardava il coinvolgimento della Soprintendenza nel progetto, tenuto presente che a tutt'oggi il Comune non ha ancora risposto al Comitato riguardo alla eventuale documentazione autorizzativa della Soprintendenza stessa, visto il vincolo che vi è sul Chiesone e la presenza di resti archeologici; il secondo emendamento, anch'esso bocciato naturalmente da una maggioranza autoritaria e prepotente, riguardava l'istituzione di un tavolo di confronto /lavoro tra Comune e Comitati portatori di interesse al fine di lavorare insieme per migliorare il progetto".



Aggiunge Di Vito a nome di SìAmoLucca: "La maggioranza ha presentato un suo ordine del giorno e se lo è votato senza tener conto delle istanze e dei timori avanzati dal comitato. Il percorso politico del Comitato di san Concordio ( ora "Amici del Porto della Formica" ) dura da circa dieci anni, ed anche negli ultimi 6 mesi ha mostrato linearità e coerenza di intenti - conclude il consigliere comunale - con l'unico scopo di addivenire all'obiettivo di recuperare il Porto della Formica, di restaurare il Chiesone, di lasciare a verde pubblico lo spazio rimanente senza quell'orribile costruzione che sarà alta 16 metri (ben più delle Mura urbane. Infine, prima di qualsiasi azione sull'area ex-Gesam sarebbe ben provvedere alla bonifica di tutta l'area ancora oggi di un contenzioso legale".