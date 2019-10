Politica



Due liste in una, Santini: “Pronti per i prossimi appuntamenti elettorali”

venerdì, 4 ottobre 2019, 15:25

di giulia del chiaro

“Lucca deve osare di più”. Questo lo slogan che il consigliere di opposizione Remo Santini sceglierebbe a due anni e mezzo di distanza dalle comunali del 2017. A osare, però, sono proprio le due liste civiche che lo hanno sostenuto durante la scorsa campagna elettorale, Siamo Lucca e Lucca in Movimento, che, vista la comunione di intenti e la sinergia dimostrata, si uniscono in un’unica lista per formare un centrodestra forte e coeso.

Ad annunciare la fusione delle due liste in un unico blocco, stamani durante una conferenza stampa alla Caffetteria Santa Zita, è stato Remo Santini insieme ai quattro consiglieri comunali Cristina Consani, Enrico Torrin, Serena Borselli e Alessandro Di Vito.

Un obiettivo, quello di rafforzare lo schieramento dell’opposizione in consiglio, che, fino ad oggi, ha accomunato le due liste conducendole alla scelta di unirsi e, come ha ricordato la presidente di Lucca in Movimento, Cinzia Barabini, rinunciare alle posizioni acquisite: “abbiamo lavorato fianco a fianco fino ad ora – ha detto – e quello che oggi annunciamo non è altro che lo sbocco naturale di questa collaborazione”. Ad appoggiare le parole dell’ex candidata anche la segretaria di Siamo Lucca, Roberta Betti, che ha voluto ricordare come questa fusione non sia un punto di arrivo, ma di partenza.

La nuova lista, che incorporerà in un solo gruppo i tre consiglieri di Siamo Lucca e il consigliere di Lucca in Movimento, manterrà il nome della prima costituita a sostengo di Santini sindaco, Siamo Lucca appunto, per tutelare il peso attuale e forte che, secondo il centrodestra, questo gruppo ha saputo assumere sul territorio. La decisione di creare questo nuovo blocco consiliare sarà formalizzata durante il prossimo consiglio comunale e condurrà inevitabilmente all’elezione di un nuovo direttivo al suo interno.

“Una fusione – ha spiegato Santini – che porterà il gruppo a focalizzare su di sé un consenso complessivo del 15 per cento che ci auguriamo di consolidare con l’avvicinarsi dei prossimi appuntamenti elettorali”. Tra gli obiettivi del nuovo raggruppamento, infatti, le regionali e le amministrative 2022.

Molti, inoltre, i punti su cui il centrodestra lucchese, unito come non lo era da anni, intende concentrarsi durante i prossimi mesi di opposizione: dal futuro del Campo di Marte, ai problemi di viabilità, fino al settore socio-sanitario, alla valorizzazione dell’artigianato e alla necessità di impegnarsi affinché il valore delle bellezze lucchesi venga riconosciuto a livello internazionale.