Politica



Fantozzi: "È l'ora di cambiare la Toscana, a Lucca è l'ora di Fratelli d'Italia"

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:16

Vittorio Fantozzi, ex sindaco di Montecarlo e attualmente dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, interviene sulla politica in Lucchesia in vista delle elezioni regionali e dopo la vittoria del centrodestra in Umbria:

Lo straordinario risultato di Fratelli D'Italia in Umbria, concluso il clamore degli applausi meritatissimi per il lavoro svolto dai nostri candidati e dirigenti assieme al presidente Giorgia Meloni, ci impone adesso di concentrare ogni energia verso la sfida in Toscana, in vista del rinnovo primaverile del consiglio regionale.

I risultati delle elezioni umbre indicano, tra i tanti, il dato eccezionale di Fratelli D'Italia, l'unico partito ad aumentare - leggasi "raddoppiare" - i consensi dopo il voto europeo dello scorso maggio, contribuendo a far crescere la coalizione di centrodestra, della quale è oggi forza centrale e protagonista.

Un dato che paga non soltanto la correttezza e coerenza delle scelte politiche compiute a livello nazionale, quanto la capacità di presentarsi agli elettori con programmi seri e candidati credibili grazie ad una classe dirigente preparata e responsabile radicato sul territorio.

Sebbene Toscana ed Umbria si presentassero al voto accomunate dal triste primato dell'ultradecennale conduzione politica a sinistra che le ha fatte trovare oggi impreparate davanti alla sfide politiche del nostro tempo, è bene non perdere di vista le diversità dei due contesti, ancora più consapevoli che la voglia di cambiamento e la serietà dell'offerta politica e degli impregni presi con i cittadini possano rendere possibile ciò che, fino ad oggi, non era nemmeno ipotizzabile.

Questo è ancora più vero in Toscana dove è il momento di cambiare, momento che tutti sentono essere arrivato e che va colto facendosi trovare pronti dinnanzi ai nostri concittadini. Ed anche in Toscana è l'ora di Fratelli D'Italia, sopratutto in provincia di Lucca, dove abbiamo già potuto toccare percentuali simili a quelle umbre, come con l'11,9% raccolto a Montecarlo la scorsa primavera, grazie all'impegno ed alla capacità dimostrata ma dove abbiamo ancora strada da fare.

La ricetta è la stessa, quella tracciata assieme al Commissario nonché consigliere regionale - e profilo tra i migliori alla carica di governatore per la Toscana - Paolo Marcheschi: impegno, presenza, senso di responsabilità. Se al centrodestra, infatti, occorre prendersi sul serio e presentare quanto prima un programma di governo concreto unitamente a candidati in grado di praticarlo per l'esperienza maturata sul campo, a Fratelli D'Italia si impone una rinnovata mobilitazione, letteralmente raddoppiata rispetto a ieri, affinché possa adempiere al ruolo di garante e perno della coalizione di fronte alla speranza di cambiamento chiesta dai cittadini toscani.

L'appello allora è ai singoli, agli uomini e donne di tutta la Lucchesia, alle comunità ed ai territori della Versilia, della Piana e della Mediavalle e Garfagnana affinché traducano questa loro voglia di cambiamento, questo rinnovato impegno alla cosa pubblica ampliando le fila di Fratelli D'Italia, rendendo ancora più forte e responsabile, grazie al loro contributo, l'azione politica del movimento di Giorgia Meloni, il cui nucleo resta la difesa, lo sviluppo ed il benessere della nostra comunità nazionale. Per ogni contatto, per organizzare incontri, per ogni domanda ed informazione io sono a disposizione, rispondendo direttamente al numero 3464003883 oppure a vittoriofantozzi78@gmail.com