Fantozzi (FdI): "Consulta per il turismo, opportunità da cogliere al volo dopo anni perduti"

mercoledì, 2 ottobre 2019, 16:03

Lo ha detto il presidente della provincia di Lucca e presidente di UPI Toscana, Luca Menesini, intervenendo oggi - mercoledì 2 ottobre - al Festival delle Città in corso a Roma

mercoledì, 2 ottobre 2019, 15:57

"È evidente che il mondo degli appalti gestiti da privati come quello dell'ospedale crea un giro di interessi importante in cui non ci sono nelle assegnazioni obblighi di gara e trasparenza come negli appalti pubblici". A dichiararlo è il consigliere comunale Massimiliano Bindocci (M5S)

mercoledì, 2 ottobre 2019, 14:20

La notizia della volontà, da parte dell'amministrazione dell'azienda speciale, di tagliare buoni pasto e premi produzione dei dipendenti è, secondo Barsanti, la dimostrazione della cattiva gestione del Teatro. L'opposizione attende da aprile che l'amministrazione riferisca sul bilancio nelle commissioni o in consiglio

martedì, 1 ottobre 2019, 19:53

Il sindaco Alessandro Tambellini e il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini hanno accolto a Palazzo Orsetti la giovane donna picchiata da un uomo nel parco di via Matteotti a Sant'Anna un mese fa

lunedì, 30 settembre 2019, 18:55

I comitati per la sanità di Lucca denunciano le condizioni in cui si trova, alla luce degli ultimi episodi, l'ospedale San Luca e chiedono lumi all'azienda sanitaria locale

lunedì, 30 settembre 2019, 16:35

"Serve più trasparenza nelle società partecipate". Lo richiedono i gruppi consiliari di centrodestra (partiti e liste civiche) in particolare rivolgendo lo sguardo su Sistema Ambiente Gesam Reti e Lucca Holding Servizi, in merito a questioni relative ad affidamenti incarichi e selezione del personale