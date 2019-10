Politica



Gruppo di imprenditori cinesi ricevuti a Palazzo Orsetti

sabato, 5 ottobre 2019, 18:48

Gli assessori Stefano Ragghianti e Valentina Mercanti, la presidente della Commissione consiliare sviluppo economico Chiara Martini e il consigliere comunale Francesco Lucarini hanno ricevuto lo scorso mercoledì (2 ottobre) un gruppo di imprenditori cinesi in visita in Italia per un business tour organizzato da Res Futurae, società che promuove rapporti tra la Cina e pubblica amministrazione italiana e tra aziende cinesi e italiane. Diversi i settori presenti rappresentati: retail, investimento, cosmetica, informatica, nuove tecnologie, investimenti, pubblicità, marketing. Il viaggio ha visto tre tappe Roma, Lucca e Milano; l'incontro è stata l'occasione per presentare la città, il suo tessuto economico e le opportunità che offre.