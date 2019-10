Il centrodestra:: "Ex Manifattura, sette anni di parole. A che punto è il bando?"

Altri articoli in Politica

venerdì, 25 ottobre 2019, 17:42

5G: Lucca insieme a Bristol e Barcellona sperimentano servizi legati alla nuova tecnologia, ma sulla infrastruttura non decidono i Comuni, bensì il Governo. Intervento dell'amministrazione comunale in risposta alle opposizioni in consiglio comunale

venerdì, 25 ottobre 2019, 14:18

Dopo le dichiarazioni del sindacato Nursind di ieri (24 ottobre), sulla presenza di molti casi di pazienti positivi ai nuovi “superbatteri” all'ospedale San Luca, il sindaco, attraverso la consigliera delegata alla sanità Cristina Petretti, ha chiesto informazioni più circostanziate all'Azienda USL Toscana Nord Ovest

giovedì, 24 ottobre 2019, 20:53

La vignetta di Alessandro Sesti riporta alla mente un triste periodo della storia del Cile, all'epoca del colpo di stato contro Salvador Allende. Oggi, nell'indifferenza generale, si contano numerosi morti

giovedì, 24 ottobre 2019, 17:38

"Fermare la sperimentazione prevista a Lucca della rete Internet di quinta generazione, meglio nota come 5G, e avviare contemporaneamente un processo per valutarne attentamente gli effetti sulla salute dei lucchesi". E' la proposta che la lista civica SìAmoLucca rivolgerà al Comune in un'interrogazione urgente

giovedì, 24 ottobre 2019, 13:03

Si è aperto lunedì 21 ottobre il nuovo anno scolastico al Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, CPIA, nella sede situata al secondo piano dell'ala Nord-Est della scuola secondaria di I° grado “C. Del Prete”, inaugurata lo scorso anno

giovedì, 24 ottobre 2019, 11:42

Si è tenuta ieri pomeriggio alle 15.30 a Firenze presso l'educatorio il Fuligno l'assemblea congressuale Anci Giovani che ha visto coinvolti molti giovani amministratori under 35 provenienti da tutta la Toscana