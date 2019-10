Politica



Il centrodestra: "La Fondazione Cassa rimanga imparziale sulle elezioni comunali"

sabato, 19 ottobre 2019, 21:31

"Siamo certi che la Fondazione Cassa di risparmio rimarrà organo terzo rispetto alla campagna elettorale di Lucca". Lo dichiarano in una nota congiunta i gruppi consiliari di partiti e lista civica di centrodestra, che intervengono a pochi giorni dall'appuntamento previsto con l'assemblea dei soci della fondazione.

"In queste settimane - aggiungono i consiglieri di centrodestra - sta prendendo campo nel centrosinistra la candidatura a sindaco dell'assessore Francesco Raspini. La questione potrebbe aprire a nostro avviso possibili riflessi anche sulla Fondazione Cassa di Risparmio, in quanto si porrebbe una riflessione sull'opportunità o meno che un suo familiare continui a far parte dell'organo di indirizzo della stessa".

Al tempo stesso l'opposizione fa una valutazione dell'attività svolta fin qui dall'ente di San Micheletto. "Riteniamo importante e fondamentale l'impegno considerevolmente accresciuto negli anni della Fondazione Cassa di Risparmio nella promozione sociale, culturale ed economica del territorio lucchese - spiegano ancora i gruppi consiliari di partiti e lista civica di centrodestra - ed è per questo che siamo certi che sarà garantito anche per il futuro che non si verifichino situazioni che possano prestare il fianco a possibili fraintendimenti, come sulla questione legata alla gestione della comunicazione della Fondazione, che secondo noi deve mantenersi distinta dalla gestione (diretta o tramite società ricollegabili) della comunicazione di aspiranti sindaci".