Politica



Il centrodestra: "Raspini schiaccia la giunta e cerca sponda con la Fondazione Cassa"

giovedì, 3 ottobre 2019, 19:00

"Quella attualmente al governo, è una giunta al servizio di Lucca o piuttosto una giunta al servizio dell'assessore Raspini?" A lanciare l'interrogativo sono i gruppi consiliari di partiti e liste civiche di centrodestra.

"Nelle ultime settimane l'azione comunicativa del Comune è concentrata a soddisfare la voglia di visibilità e i capricci dell'auto proclamato candidato sindaco del 2022, Raspini appunto - attacca l'opposizione - Prendendo una lunga rincorsa di due anni e mezzo, l'assessore sta monopolizzando l'attenzione per propagandare l'avvio di provvedimenti annunciati da tempo e attuati solo adesso con notevole ritardo. Gli ultimi due esempi in ordine di tempo sono la pulizia con le nuove spazzatrici servizio che arriva solo oggi dopo anni di promesse a cittadini e titolari di attività che lo richiedevano, e l'arrivo delle isole fuori terra per la raccolta rifiuti in centro storico: per abbattere i clamorosi ritardi rispetto agli annunci, Raspini ha presentato un piano di localizzazione che è stato bocciato quasi per la metà dalla Soprintendenza, visto che si sarebbero rovinate piazze e angoli monumentali della città".

L'opposizione mette invece in luce quelli che ritiene i grossi limiti delle scelte di Raspini. "Prendiamo un tema su tutti, quello della sicurezza, risolto solo in parte con l'arrivo di qualche telecamera in più - proseguono i gruppi consiliari di civiche e partiti di centrodestra - mentre la polizia municipale è scomparsa dal territorio a causa di scelte sbagliate volute dell'assessore: basti pensare ad esempio che nel periodo estivo di sera erano presenti una/due pattuglie chiaramente insufficienti, per garantire un servizio efficace nel centro cittadino e sul resto del territorio". Infine un'ultima considerazione.

"Non ci aspettavamo che il sindaco e gli assessori fossero così supini a Raspini - conclude l'opposizione -. Che recentemente si è addirittura dotato di un proprio personale addetto stampa, che va così ad aggiungersi ai 4 addetti stampa che ha già il Comune. Tra l'altro ci chiediamo se la scelta, ricaduta sul responsabile della comunicazione della Fondazione Cassa di Risparmio, non si presti a fraintendimenti, per il ruolo super partes che la Fondazione stessa dovrebbe continuare a mantenere. Invitiamo infine la Fondazione Cassa di Risparmio a prendere le distanze da questa situazione, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni dell'ente".

Precisazione del direttore: In merito al comunicato inviatoci da parte dei gruppi consiliari in merito alla scelta di un personale addetto stampa per l'assessore Raspini, figura che sarebbe individuabile nella persona che già ricopre analogo incarico presso la fondazione Carilucca, abbiamo ricevuto una smentita immediata dai diretti interessati. Quanto alle considerazioni che i partiti e le liste civiche di centrodestra effettuano, essi hanno ribadito la piena responsabilità di quanto scritto. Immaginiamo che per sostenere tali posizioni essi siano in possesso delle relative prove. Noi non possiamo non rilevare, tuttavia, la assoluta negazione di ogni incarico assunto dalla persona tirata in ballo dalla nota.