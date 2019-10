Politica



Il centrodestra: "Sociale, serve nuova politica. Non un assessore pro-migranti"

lunedì, 21 ottobre 2019, 19:57

"Quali competenze ha il nuovo assessore al sociale?" Lo chiedono i gruppi consiliari di partiti e lista civica di centrodestra che, in una nota congiunta, commentano la nomina fatta dal sindaco.

"Non sappiamo - spiegano i consiglieri di opposizione - se il nuovo assessore si sia guadagnata la nomina per aver fatto la guerra al fianco di Tambellini contro Stefano Baccelli, o perché ha fatto parte dello staff della presidenza e direzione generale dell'Asp, l'azienda pubblica del Comune di Bologna che tra l'altro gestisce servizi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) per utenza adulta e sistema di accoglienza di Msma (minori stranieri non accompagnati".

Secondo i gruppi consiliari di centrodestra serve invece "un radicale cambio di passo della politica sociale del Comune, che vada nella direzione di mettere la famiglia naturale al centro, con misure a sostegno della natalità, agevolazioni per il nucleo familiare in ogni ambito, attraverso un abbassamento delle tariffe e una loro rimodulazione (ad esempio le mense scolastiche), buono famiglia progressivo in base al numero dei figli, meno imposte per chi ha figli, bonus-bebè contributi per le famiglie che accolgono un proprio anziano in casa".

"Sono in aumento - prosegue la nota - i lucchesi che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, dunque è fondamentale studiare delle formule per evitare le attuali stangate sulle bollette di gas, rifiuti e acqua diventate una voce troppo pesante sullo stipendio mensile dei cittadini".