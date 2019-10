Politica



Il centrodestra: "Tambellini candidato alla presidenza della Provincia, Lucca sotto scacco delle guerre interne al Pd"

martedì, 8 ottobre 2019, 17:07

"Tambellini candidato presidente della Provincia, Lucca sempre più sotto scacco delle manovre interne al Pd". Lo dichiarano in una nota congiunta i gruppi consiliari di civica e partiti di centrodestra del comune di Lucca, in merito al dibattito aperto sulla futura elezione a presidente della Provincia.

"Quanto da noi anticipato- aggiungono i consiglieri di centrodestra- alcune settimane fa si sta di fatto materializzando. Tambellini - proseguono i consiglieri- sta dirigendo la sua attesa verso altri lidi ben sapendo che ormai la sua figura nella giunta è solo di facciata visto che a comandare sono le fazioni ed in particolare quella di Raspini che sta già dettando l'agenda di governo. Siamo fortemente preoccupati- attaccano i consiglieri- delle manovre di potere interne al partito democratico fatte sulla testa di noi cittadini e a discapito dello sviluppo del territorio rimasto indietro su troppi fronti rispetto al resto della Toscana. Infatti nonostante oltre 7 anni di governo della città a guida Pd avendo in questo tempo un governo centrale e regionale dello stesso colore su troppi fronti siamo al palo".

Continua la nota: "Su assi viari e ponte sul Serchio, abbiamo assistito ad annunci in prossimità di scadenze elettorali che non si sono mai diventati realtà. Sulla sanità la giunta Tambellini nonostante il primo cittadino sia anche presidente della conferenza zonale, ha svenduto Lucca alla regione e per questo scontiamo carenze evidenti che creano ogni giorno disagi alla cittadinanza e sulla questione valorizzazione area ex campo di Marte siamo sempre all'anno zero. Su commercio e turismo paghiamo la mancanza di programmazione e la giunta di sinistra ha ridotto il nostro gioiello di città ad una mangiatoia a cielo aperto con un turismo di massa mordi e fuggi che invade il centro storico per un determinato periodo dell'anno senza creare vera ricchezza. Le società partecipate che hanno da sempre rappresentato un vero volano per le casse comunali e per l'economia locale e occupazionale sono state oggetto in questi anni di svendita per logiche di potere interno alla sinistra e per rispondere ai diktat del Pd regional"." Insomma- concludono i gruppi consiliari di centrodestra- siamo di fronte anche per la Provincia all'ennesima guerra interna alla sinistra che non porterà benefici al nostro territorio".