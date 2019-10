Politica



Il Comune acquisisce sei nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica

giovedì, 17 ottobre 2019, 16:46

Il Comune di Lucca ha ottenuto un finanziamento di 906.678 euro dalla Regione Toscana per acquistare 6 nuovi appartamenti da destinare ad edilizia residenziale pubblica.

Il Lode lucchese infatti ha partecipato al bando regionale riservato ai comuni toscani per far fronte all’emergenza abitativa attraverso l’acquisto di alloggi finiti, ma ancora invenduti e il Comune di Lucca, insieme a quello di Gallicano, hanno ottenuto il finanziamento.

I sei appartamenti, che entreranno a far parte del patrimonio rappresentato dai circa 1000 alloggi popolari già in possesso del Comune di Lucca, sono collocati a Pontetetto. In questo modo l'amministrazione va a completare l'opera di restyling della zona, iniziata nel primo mandato del sindaco Tambellini attraverso i lavori inseriti nel Contratto del quartiere Giardino.

“Nel 2018, ad aprile, abbiamo inaugurato la cosiddetta Stecca – dice il sindaco Alessandro Tambellini – consegnando le chiavi di nove appartamenti ad altrettante famiglie. Ora, con questo importante finanziamento della Regione Toscana, saremo in grado di mettere a disposizione ulteriori sei alloggi. L'operazione, oltre a dare una risposta significativa all'emergenza abitativa, ci consente anche di portare a compimento l'opera di riqualificazione del quartiere Giardino a Pontetetto.

Da qui siamo partiti con gli interventi di rigenerazione dei quartieri esterni al centro storico – continua il sindaco – per proseguire poi con i progetti dei Quartieri Social a Sant'Anna, San Vito e San Concordio. Un impegno di notevoli dimensioni, anche finanziarie, che abbiamo preso con i cittadini e che portiamo avanti per il miglioramento della qualità della vita di coloro che hanno maggiori difficoltà per l'accesso al bene di un'abitazione”.

I sei alloggi che entrano a far parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Lucca verranno attribuiti nell'ambito del nuovo bando per l'assegnazione delle case popolari, in pubblicazione dal 23 ottobre.