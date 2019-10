Politica



Il consigliere comunale Serena Borselli aggredita verbalmente da un immigrato

mercoledì, 16 ottobre 2019, 15:28

Un grave episodio avvenuto ieri sera all'uscita dal consiglio comunale ha visto purtroppo come protagonista la consigliera Serena Borselli della lista civica SìAmoLucca, aggredita verbalmente e minacciata da un giovane di colore mentre stava facendo manovra con la sua auto per tornare a casa.

A denunciare l'accaduto è la lista civica stessa, insieme ai partiti di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. "E' successo tutto poco dopo mezzanotte in piazza del Collegio - raccontano gli esponenti dei gruppi consiliari di centrodestra -. La nostra collega era appena entrata in auto per uscire dal parcheggio e aveva abbassato leggermente il finestrino, quando il giovane, precedentemente avvistato in un angolo della piazza insieme ad un coetaneo, si è diretto a corsa verso la vettura in evidente stato di alterazione, iniziando a gridare e minacciare verbalmente la Borselli bestemmiando, con frasi violente e incomprensibili. Sono stati attimi di paura, poi per fortuna il ragazzo è stato allontanato dall'amico, che deve essersi accorto che in macchina la Borselli non era sola, e a quel punto la consigliera comunale è potuta ripartire".

Della vicenda è stato già messo al corrente il comandante della polizia municipale Maurizio Prina, e il fatto verrà verbalizzato in queste ore. Solidarietà alla collega viene espressa dai consiglieri comunali Remo Santini, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Enrico Torrini, Marco Martinelli, Simona Testaferrata, Nicola Buchignani e Giovanni Minniti, che ha assistito alla scena in quanto si trovava anche lui sull'auto.

"Purtroppo l'episodio conferma ciò che avevamo denunciato pochi giorni fa - commentano i gruppi consiliari di centrodestra -, ovvero che il centro storico è sempre meno sicuro e che è teatro di scorribande da parte di teppisti ubriachi e molesti. Cosa sarebbe successo se la Borselli fosse stata da sola? Non osiamo nemmeno pensarci. Servono maggiori controlli per l'incolumità dei lucchesi, e una presa di coscienza che la situazione è preoccupante, che non stiamo facendo facili allarmismi. Lucca è diventata una città insicura e la giunta Tambellini continua a far finta di di niente, minimizzando i problemi".