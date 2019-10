Politica



Progetto Ventaglio: più di 100 giornate di lavoro su tutto il territorio

mercoledì, 9 ottobre 2019, 15:23

Bilancio molto positivo per il progetto Ventaglio che è ripartito per la terza edizione da maggio scorso. Questa mattina il sindaco Alessandro Tambellini ha fatto il punto a Ponte a Moriano sugli ultimi quattro mesi di attività che hanno visto più di 100 interventi su tutto il territorio comunale e in particolare nelle frazioni. E' stata questa l'occasione per portare il proprio saluto e quello dell'amministrazione comunale ai cittadini impegnati nel progetto.

“Il progetto Ventaglio unisce due temi importanti per i cittadini – ha esordito il sindaco – aiuta l’amministrazione ad essere più presente sul territorio realizzando numerosi interventi di piccola manutenzione e cura del verde pubblico, dà un’opportunità di lavoro a una squadra di 10 operai scelti fra persone disoccupate. Ogni giorno da maggio a oggi le due squadre sono state all’opera lungo strade, in parchi pubblici, sui marciapiedi, lungo i corsi d’acqua e nelle aiuole del nostro Comune”.

Il sindaco a un certo punto della visita ha indossato la casacca arancione che distingue le squadre del Vantaglio e si è dato da fare a ripulire il marciapiede e a potare la siepe nei pressi della scuola media Buonarroti. “Gli operai del Ventaglio lavorano bene – ha detto – e sono apprezzati dai cittadini dei paesi che mano a mano raggiungiamo con interventi di diverso tipo, dalla riverniciatura di ringhiere alla sistemazione di staccionate, dalla pulizia delle zanelle alla tinteggiatura di muri perimetrali ai cimiteri e alle scuole”.

L’elenco dei lavori realizzati è molto lungo e articolato: a San Concordio dall'8 al 27 maggio sono stati rifatti i muretti del Parco della Pace, effettuata pulizia scritte sottopasso ferroviario e imbiancatura, pulite le griglie e bocche di lupo su tutto il viale San Concordio. Dal 15 al 17 maggio pulitura canalette stradali in via della Chiesa di San Michele in Escheto. Dal 22 al 24 maggio pulizia delle scuole in occasione dell'allestimento dei seggi elettorali su tutto il territorio. Dal 28 maggio al 3 giugno ripulitura degli ambienti di Porta San Pietro. Dal 5 al 11 giugno tinteggiatura muro esterno cimitero San Giusto di Brancoli, pulitura spazi del monumento ai caduti di Sesto di Moriano, a Pontetetto pulitura griglie stradali e bocche di lupo, pulizia del parco di via Matteotti a Sant’Anna. Dal 12 al 18 giugno pulizia griglie e bocche di lupo nelle vie di collegamento con l'Ospedale San Luca in via Lippi, via Sciortino, via Alighieri a San Filippo, all’Arancio in viale Castracani e in viale Puccini a Sant’Anna. Dal 19 giugno al 16 luglio tinteggiatura delle pareti esterne e delle ringhiere e sistemazione delle siepi delle scuole elementari di San Pietro a Vico, pulizia griglie e bocche di lupo di via Nieri e via Carducci, e pulizia delle fossette stradali in per Pieve Santo Stefano, manutenzione giardino in piazzale Sforza, taglio erba marciapiedi sulla via del Brennero e pulizia lungo via della Stazione a Piaggione, in piazzale San Donato pulizia griglie e scoli acque, inghiaiature, sistemazione scese delle mura, pulizia parco giochi, pulizie griglie in via Paoli e via Bacchettoni. Dal 17 luglio al 24 luglio taglio erba e pulizia di via di Fregionaia a Maggiano, pulizia zanelle in via delle Foreste. Dal 25 luglio al 29 agosto nuove manutenzioni al parco di via Matteotti a Sant’Anna, pulizia canalette stradali e ripristino muro in via delle Nubache a Carignano, taglio erba a fermata bus di Tempagnano, pulizia fossa, taglio erba in via Rocchetti, via della Romagna e pulizia sottopassi autostradali a Cerasomma, taglio erba lungo la nuova pista ciclabile di via Paladini ad Antraccoli, pulizia parcheggi di via delle Tagliate, pulizia del centro storico di Nozzano, pulizia argine della Contesora a Santa Maria a Colle, pulizia zanelle in via della Polla a Meati, riverniciatura panchine di piazzale Verdi.

Il progetto per la sua terza edizione è stato finanziato a maggio dalla giunta comunale con 100mila euro. I prossimi appuntamenti vedranno le due squadre ancora impegnate nella pulizia di zanelle delle strade di periferia a Meati, Vicopelago, Mammoli e Mastiano; proseguirà il contributo per il decoro urbano con la cancellatura di scritte indecorose sui fabbricati, con le riverniciature delle panchine sia del centro che delle frazioni (attualmente sono in restauro quelle di Nozzano), nuovi lavori di pulitura interesseranno le sortite delle mura, i sottopassi pedonali oltre alla collaborazione con Sistema Ambiente che li vedrà affiancare il servizio di spazzamento delle strade.