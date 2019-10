Politica



Mammini e Mercanti: “Bene il bonus facciate"

mercoledì, 16 ottobre 2019, 16:34

“Nella nuova legge di bilancio una norma renderà più belle le nostre città: il bonus facciate, voluto dal ministro Franceschini, introduce un credito fiscale del 90 per cento per chi rifarà nel 2020 la facciata della casa o del condominio” dichiarano gli assessori all'urbanistica Serena Mammini e allo sviluppo economico Valentina Mercanti.



“Questa è l'occasione – proseguono le due amministratrici - per affrontare tutte quelle manutenzioni che migliorano, non solo l'estetica ma anche la sicurezza degli edifici e in particolare a Lucca si affiancherà alle facilitazioni per la concessione del suolo pubblico volute dall'amministrazione Tambellini per lo stesso tipo di interventi introdotte dal gennaio 2018. Quindi il 2020 sarà un anno particolarmente consigliato per investimenti dedicati al rifacimento delle facciate di edifici storici e moderni; servirà a rilanciare la riqualificazione del patrimonio edilizio e il risparmio energetico con effetti immediati sull'occupazione nel settore edilizio, sul decoro urbano e sulle entrate fiscali”.