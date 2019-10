Politica



Martini e Cantini: "Critiche al bilancio consolidato da rigettare in toto"

mercoledì, 16 ottobre 2019, 17:17

I presidenti della commissione consiliare bilancio e sviluppo economico del territorio e della commissione consiliare sulle partecipate, Chiara Martini e Claudio Cantini, rispondono all'intervento in consiglio del consigliere leghista Giovanni Minniti.



"Meraviglia che un consigliere comunale di esperienza come Minniti - esordiscono -, intervenga in Consiglio e poi invii agli organi di informazione comunicati stampa completamente fuorvianti, pieni di falsità e imprecisioni tali da far dubitare che il consigliere stesso abbia ben compreso i diversi problemi di cui parla, nonostante tutti gli atti già passati in consiglio in questi due anni e mezzo nei quali rappresenta la Lega nell'assemblea cittadina".



"Minniti - spiegano - non è membro né della Commissione bilancio né di quella sulle partecipate, tuttavia è libero di intervenire in entrambe dove avremmo avuto modo di spiegargli tutte le questioni che non ha ben compreso, evitando così di citare pezzi decontestualizzati di normativa come se li avesse letti qua e là su Wikipedia. Per di più il consigliere Minniti non ha nemmeno capito a quale società afferisce la proprietà della rete di distribuzione del gas che è rimasta a Gesam Gas spa, controllata dal comune di Lucca. La normativa e le scelte del Comune sono chiare da tempo e non occorre che il primo cittadino perda altro tempo a riassumere nuovamente tutti i passaggi, dopo che questi sono più volte passati in commissione e in consiglio. L'amministrazione Tambellini in questi anni ha riportato le partecipate del Comune nell'ambito di una struttura e di una gestione amministrativa virtuose, ordinate, ma soprattutto rispettose della legge".



"Anche le critiche al bilancio consolidato da parte del consigliere Minniti - conclude - sono da rigettare in toto, in quanto lo stesso documento è stato redatto con la collaborazione della società primaria di consulenza Ernst & Young ed ha avuto parere favorevole unanime del collegio dei revisori. Tale bilancio certifica e conferma il buono stato di salute dell'ente e delle sue partecipate e controllate".