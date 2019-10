Politica



Massimiliano Baldini eletto responsabile enti locali della Lega

lunedì, 7 ottobre 2019, 13:30

Un nuovo incarico all'interno della Lega per Massimiliano Baldini che diventa responsabile enti locali della Lega in provincia di Lucca. Una nuova mansione per il viareggino che dopo essere diventato capogruppo per il partito in consiglio comunale a Viareggio da oggi ricoprirà un incarico a livello provinciale.



Grande la sua soddisfazione per questa comunicazione inaspettata arrivata ieri sera, nel corso della riunione della Lega della provincia di Lucca a Capannori, alla presenza del commissario Nazionale della Toscana l'onorevole Daniele Belotti, del commissario provinciale di Lucca, Andrea Recaldin, dell'onorevole. Guglielmo Picchi, del capogruppo in regione Toscana Elisa Montemagni, del responsabile organizzativo Nazionale della Toscana Andrea Barabotti, del responsabile economico Nazionale della Toscana Elena Vizzotto e del responsabile organizzativo provinciale di Lucca Sabrina Pellegrini.



Un bel traguardo raggiunto grazie al suo impegno nel partito a Viareggio ed alle battaglie in consiglio comunale dove nei banchi dell'opposizione è sicuramente uno dei consiglieri più attenti e critici all'amministrazione guidata da Giorgio Del Ghingaro.



"Sono stato nominato nuovo responsabile enti locali della Lega in provincia di Lucca - dichiara Massimiliano Baldini - grazie a tutti, grazie per la fiducia che mi avete dimostrato conferendomi questo incarico prestigioso e di grande responsabilità, mi impegnerò al massimo per dimostrare di meritarla. Subito al lavoro sul territorio, insieme ai nostri rappresentanti nelle Istituzioni, per la Lega, per Matteo Salvini, per i nostri elettori e nell'interesse dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese della provincia di Lucca."