Politica



Minniti (Lega): “Il bilancio consolidato dice che Lucca è più povera”

mercoledì, 16 ottobre 2019, 11:29

Nella seduta del consiglio comunale di ieri sera, il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti ha espresso severe critiche al bilancio consolidato approvato dalla maggioranza.

"Come è noto - esordisce Minniti - il bilancio consolidato è il documento contabile che evidenzia la situazione finanziaria, economica e patrimoniale del comune di Lucca e delle società partecipate".

"Ho criticato alcuni aspetti procedurali - spiega -, alcune scelte di metodo in quanto non mi è sembrato corretto il consolidamento di GEAL e Gesam Gas e Luce con il bilancio comunale trattandosi di società di diritto privato, la non perfetta equivalenza di alcune voci contabili che potrebbe portare all’emersione di passività latenti ma soprattutto ho espresso seria preoccupazione per il preoccupante livello di indebitamento e per la perdita registrata nella sezione economica di oltre 11 milioni di euro con riferimento alla quale le giustificazioni addotte dall’amministrazione Tambellini non appaiono del tutto convincenti in quanto i disallineamenti possono essere dovuti a criteri di valutazione non uniformi o peggio ancora ad errori nella contabilizzazione che fanno emergere una non corretta predisposizione dei bilanci".

"Non appare nemmeno convincente - osserva Minniti - la giustificazione in ordine alla procedura di ammortamento accelerato dell’Opera delle Mura in quanto l’ammortamento può avvenire solo in misura inferiore a quella prevista dai coefficienti di legge non essendo possibile effettuare ammortamenti in misura superiore a quella ordinaria dal momento che l’Opera delle Mura nell’anno 2018, sia pure in liquidazione, era ancora formalmente operativa per cui non vi era ragione di accelerare l’ammortamento".

"Ma la situazione più preoccupante - conclude - è il deterioramento del patrimonio netto in conseguenza della sciagurata scissione asimmetrica che io ho sempre criticato in quanto con la suddetta operazione la nostra città avrebbe perso il controllo di un asset rilevante come quello degli impianti di distribuzione del gas uscendone impoverita e i dati di oggi danno ragione alle mie fosche previsioni. Questa di Gesam è una questione fondamentale su cui il sindaco farebbe bene a riferire in aula".