Palazzetto dello Sport: lavori per oltre un milione di euro lo renderanno antisismico e accessibile a tutti

giovedì, 3 ottobre 2019, 15:24

Il Palazzetto dello sport sarà definitivamente reso antisismico e diventerà accessibile a tutti.

La giunta Tambellini ha deliberato in questi giorni il progetto definitivo-esecutivo che va a completare il lavoro di sistemazione dell'impianto sportivo sul quale l'amministrazione comunale ha già investito 250.000 euro nello scorso mandato, serviti per mettere in sicurezza i solai della piscina e quelli delle palestre. Nel 2018, in collaborazione con il Circolo nuoto Lucca, sono stati rifatti i filtri della piscina e recentemente è stato invece inaugurato il nuovo parquet di gioco realizzato insieme agli Amici della Pallacanestro e alla Fondazione Crl.

Il nuovo, importante intervento, sarà suddiviso in tre lotti funzionali e prevede un investimento complessivo di 1.258.000 euro in tre anni.

I primi lavori, per un costo di 210.000 euro, riguarderanno l'adeguamento statico e sismico delle strutture portanti dell'immobile: in particolare saranno effettuati una serie di consolidamenti con l'inserimento di strutture metalliche che serviranno a irrigidire l'intera struttura. In questo modo il palazzetto di via delle Tagliate sarà perfettamente rispondente alla normativa antisismica: la tribuna ritornerà completamente fruibile e l'edificio potrà essere utilizzato dalla Protezione civile come punto di raccolta delle persone in caso di eventi calamitosi. I lavori, dopo l'accensione del mutuo e la procedura di gara, inizieranno nel mese di maggio e verranno effettuati nel periodo estivo, in modo da non intralciare la normale attività agonistica.

Il secondo lotto di interventi (525.000 euro) sarà finanziato il prossimo anno e riguarderà la sostituzione del controsoffitto del parquet di gioco per rendere anch'esso in linea con gli attuali standard di sicurezza. Infine, nel 2021, con il terzo lotto (523.751 euro) verranno sistemati definitivamente i servizi igienici, sia quelli a servizio del pubblico, sia quelli della piscina. L'intervento prevede di spostare il blocco dei bagni utilizzati dagli spettatori dal piano seminterrato al piano terra: verrà così eliminato l'utilizzo della scala e i nuovi servizi saranno realizzati per essere fruiti dalle persone con disabilità. Nel seminterrato invece verranno rifatti gli spogliatoi della piscina e l'accesso al piano vasca, anche in questo caso rendendoli accessibili alle persone portatrici di handicap.

“L'amministrazione Tambellini – spiega l'assessore allo sport Stefano Ragghianti – entro la fine del mandato riconsegnerà alla città una struttura completamente rimessa a nuovo e che, assieme al campo di atletica Martini dove inizieranno nei prossimi mesi i lavori di rifacimento della pista -la bozza di contratto tra Comune e Società Sport e Salute è all'esame degli uffici prima della firma- costituiscono un impianto strategico per l'attività sportiva agonistica e amatoriale dell'intero comune di Lucca”.