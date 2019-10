Politica



"Parco Valgimigli: oggi non si spaccia"

sabato, 5 ottobre 2019, 20:01

"Il presidio autorizzato effettuato questo pomeriggio dai militanti di Forza Nuova presso il Parco Valgimigli, si è svolto con la massima tranquillità" dichiara Giovanni Damiani segretario provinciale del movimento.

"Non ci siamo sostituiti alle forze dell'ordine preposte, come qualche politicante ha voluto polemizzare nei giorni precedenti su alcuni mass media; in una zona dove lo spaccio di droga mette a repentaglio la sicurezza dei nostri cittadini, abbiamo sensibilizzato l'opinione pubblica su un problema sempre più grave, con i complimenti dei tanti passanti che vedevano sventolare i tricolori dei militanti forzanovisti" prosegue Damiani.

"A pochi metri bivaccavano una decina di "risorse" che poco a poco si sono allontanate alla chetichella mentre esprimevamo al megafono la nostra preoccupazione per il dilagare di criminalità, insicurezza e consumo di sostanze stupefacenti specialmente in questo luogo verde a due passi dalle Mura" continua Damiani".

"Vogliamo che i cittadini si riapproprino dei loro spazi di svago, senza essere turbati dalla presenza sempre più pressante di balordi di ogni nazionalità, continuando nella nostra opera militante nelle periferie e nei parchi, a difesa dei valori della vita contro gli spacciatori di droga e delinquenza" conclude Damiani.