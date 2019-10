Politica



Per Lucca e i suoi Paesi: “Su Palazzo Orsetti sventoli anche la bandiera della libertà”

giovedì, 17 ottobre 2019, 08:49

“Finalmente su Palazzo Santini sventola il vessillo corretto del comune di Lucca”. A farlo notare il gruppo Per Lucca e i suoi paesi che, dopo aver atteso a lungo l’utilizzo della bandiera corretta sulla sede del consiglio comunale, ora punta all’apposizione di quella della libertà sulla sede comunale.

“Passando di fronte a Palazzo Santini – afferma il gruppo – abbiamo visto che, finalmente, la discutibile bandiera bianco rossa a bande verticali, da anni apposta sull’ingresso, è stata sostituita da una bandiera a bande orizzontali, vero drappo del comune di Lucca, come da tempo avevamo richiesto”.

Una richiesta, quella di sostituire il vessillo, già avanzata nel 2010 dal gruppo; “A questo punto – prosegue – ci permettiamo di continuare a proporre che l’uso del vessillo bianco e rosso orizzontale sia definitivamente codificato mediante apposita deliberazione del consiglio comunale”.

“Oltre a questo – continua Per Lucca e i suoi paesi – riteniamo opportuno e necessario che il Comune adotti, accanto al vessillo bianco rosso, anche la bandiera della Libertà, ovvero la bandiera di stato della Repubblica di Lucca, di colore azzurro con una banda trasversale definita da linee dorate e riportante la scritta Libertas. Questa seconda bandiera è raffigurata in vari dipinti a rappresentare l’indipendenza dello stato lucchese”.

“Il Comune di Lucca – conclude – avrebbe tutto il diritto ad adottare entrambe le bandiere e dovrebbe essere onorato di far sventolare anche la bandiera della Libertà, simbolo meraviglioso di una città che ebbe un sistema parlamentare per oltre seicento anni anche in tempi in cui la gran parte degli stati erano governati da monarchi assoluti”.