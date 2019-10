Politica



Piano di dettaglio del centro storico: amministrazione comunale e commercianti di nuovo a confronto

giovedì, 3 ottobre 2019, 00:03

È stato un incontro proficuo e positivo quello che oggi si è tenuto tra amministrazione comunale e commercianti in vista del nuovo piano di dettaglio del centro storico. A tirare le fila è stato l'assessore alla mobilità e alla partecipazione, Gabriele Bove, che, insieme con i tecnici incaricati per la realizzazione del piano e l'ufficio traffico del Comune, ha incontrato i rappresentanti dei commercianti del centro cittadino. Due i temi affrontati nel corso della riunione e largamente condivisi: la necessità di regolare le tipologie di permessi e le fasce orarie per il carico/scarico, con l'obiettivo di garantire i rifornimenti alle attività commerciali e, allo stesso tempo, salvaguardare le peculiarità storico-artistiche del centro, migliorarne il decoro complessivo ed evitare che i furgoni sostino davanti alle vetrine a qualsiasi ora; la volontà generale di riqualificare alcune zone del centro storico, per ottenere una maggiore fruibilità, accessibilità e vivibilità.

Il nuovo progetto per il centro storico è ora in fase di lavorazione e prevede, come ha spiegato l'assessore Bove, anche una serie di approfondimenti sul tema parcheggi, che non possono certo essere tralasciati nella definizione di un piano complessivo del centro cittadino.